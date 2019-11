StuttgartSmart sieht er aus, dieser Iwanow, der jetzt Nikolas „Nicki“ Hoffmann heißt: wie er so traurig in den Himmel guckt, dabei von der Videokamera eingefangen und an die Rückwand der Bühne gezoomt wird. Während die melancholische Songwriterstimme von Bill Callahan erklingt, der eine traurige Ballade von Dunkelheit und sterbenden Schatten singt. Ein bisschen wie im Film ist das. Immer zwischen den Akten werden im Stuttgarter Schauspielhaus solche gefühlsduseligen „Sequenzen“ eingebaut in Robert Ickes Inszenierung und sogenannte Überschreibung von Tschechows „Iwanow“. Vor dem zweiten Akt taumeln sogar bunte Luftballons von oben herunter und künden die