Siegerfilm über Verlierer: Roy Anderssons sehr melancholisches Werk „A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence“ (Szenenbild) wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.dpa

Von Aliki Nassoufis





Venedig - Selbst beim größten Erfolg seiner Karriere bleibt der Schwede Roy Andersson bescheiden. Der 71-Jährige hat gerade den Goldenen Löwen beim Filmfestival von Venedig gewonnen, und doch denkt er zuerst an andere - an Italien und seine Filmkünstler: „Ein Land, das schon viele Meisterwerke der Filmgeschichte hervorgebracht hat. Sie haben mich sehr beeinflusst, ohne sie wäre ich heute kein Regisseur“, sagt er mit der Trophäe in der Hand. Nicht nur die Italiener im Galasaal applaudieren da gerührt.

Schon der Titel seines Gewinnerfilms „A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence“ hatte etwas Ungewöhnliches versprochen. Eine Taube, die auf einem Zweig sitzend über Existenz sinniert? Das klingt philosophisch und schräg zugleich - wurde es dann auch, allerdings ohne Vogel. Stattdessen treiben in der schwedisch-deutschen Koproduktion verlorene Menschen durchs Leben. Einsam, traurig, sehr melancholisch.

Und doch feiert dieser Film den lakonischen Humor und die große Leinwand. Andersson gliedert sein Werk in 39 perfekt durchchoreografierte Szenen, jede aus einer festen Perspektive mit einer starren Kameraeinstellung gefilmt. In mühevoller Arbeit bis zur Perfektion geprobt, wird jede Sequenz ein Kunstwerk für sich. Zusammen ergeben sie ein Kinomärchen, das episodenhaft Kunst und Alltag verbindet.

Ähnlich einprägsam, wenn auch mit ganz anderen Mitteln, war die Dokumentation „The Look of Silence“. Der Film des US-Amerikaners Joshua Oppenheimer zeigt, wie die Massaker an vermeintlichen Kommunisten nach dem Militärputsch Mitte der 60er-Jahre die indonesische Gesellschaft noch immer traumatisieren. „Dies ist ein Meisterwerk“, sagte Jurymitglied Tim Roth sichtlich gerührt bei der Verleihung des Großen Preises der Jury, der zweithöchsten Auszeichnung des ältesten Filmfestivals der Welt, an das Dokumentarwerk.

Die beiden Hauptgewinner hatten nicht nur zu den Favoriten gehört, sie spiegeln auch den Schwerpunkt des diesjährigen Wettbewerbs wider. Darin hatten sich die Regisseure vor allem an Düsterem und Dunklem abgearbeitet, an Krisen und Kriegen, an menschlichen Ausnahmesituationen. Was den insgesamt sehr starken Wettbewerb aber auch ausmachte, war die einprägsame Erzählform, die viele Filmemacher fanden.

Wie etwa der Russe Andrej Kontschalowski. Sein „The Postman‘s White Nights“ war ebenfalls ein spannendes Experiment: Die Bewohner eines Dorfes irgendwo in Russland spielen sich selbst, doch die Geschichte folgt auch einer bestimmten Dramaturgie. So entsteht ein Spagat, bei dem die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion verschwimmen. Dafür gab es den Silbernen Löwen für die beste Regie.

Mit Spannung war „The Cut“ des Deutsch-Türken Fatih Akin erwartet worden. Doch dann enttäuschte der Beitrag über das Schicksal Hunderttausender Armenier im Osmanischen Reich offenbar nicht nur die Kritiker, sondern auch die Jury. Akin ging leer aus. Dennoch bedeuten die Juryentscheidungen einen Erfolg für das Filmland Deutschland, das sich immer mehr als Produktionspartner für internationale Werke etabliert. Denn nicht nur der Löwengewinner entstand mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland, auch der Spezialpreis der Jury ehrt eine deutsche Koproduktion: „Sivas“ des in der Türkei geborenen, aber seit langem in Berlin lebenden Kaan Müjdeci, mit 33 Jahren der jüngste Filmemacher im Löwen-Rennen. Sein Drama um einen Jungen und dessen Kampfhund in einem türkischen Dorf war der einzige Debütfilm des Wettbewerbs.