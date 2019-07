BayreuthIn der Ouvertüre zoomt Posaunenschall das Pilgerchorthema heran, im Video eine luftige Drohnenkamerafahrt die Wartburg, den Thüringer Wald, den Tann ohne Häuser (der Gag muss sein), schließlich einen klapperalten Citroën-Transporter, der einsam über die Asphaltbahn rollt. In Tobias Kratzers „Tannhäuser“-Neuinszenierung zum Auftakt der Bayreuther Festspiele fährt ein Aktionskünstlerquartett zwischen Trash und Tingeltangel in dem motorisierten Thespiskarren: eine mobile Gegengesellschaft – subversiv, anarchisch und ein bisschen kriminell. Man schlägt sich durch, klaut Benzin in der Tiefgarage und Hamburger bei Burger King, wirkt wie die älter