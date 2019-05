LudwigsburgEr gehört zu den Kerzenmenschen: also den leicht entflammbaren Typen, die sich nur lebendig fühlen, wenn ein Feuer in ihnen ist. Und er denkt gerne mal andersherum. „Das interessiert mich unglaublich“: So beginnen, so enden viele Sätze von Thomas Wördehoff, und mit seinem brennenden Grundinteresse am Neudenken eines Klassik-Festivals hat er den glanzpolierten, aber konventionellen Klassik-Konzertreigen bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen in ein Festival der Überraschungen verwandelt. Oder, wenn man’s andersherum sehen wollte: Er hat Handgranaten hineingeschleudert in die aus seiner Sicht gähnlangweilige Frontalpräsentation der klassischen