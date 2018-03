Anzeige

Überlingen (dpa) - Kurz vor dem 80. Geburtstag Martin Walsers am 24. März haben der Bodenseekreis und das Stadttheater Konstanz ihre Auseinandersetzung über die Ehrung des in Überlingen lebenden Dichters beigelegt. Der Kreis fördere eine Theaterinszenierung der Walser-Novelle „Ein fliehendes Pferd“ mit 20 000 Euro, sagte gestern Landrat Siegfried Tann (CDU). Im Dezember hatte Theaterintendant Christoph Nix über mangelndes Engagement der Region geklagt. Das Theater zeigt das Stück in einer von Walser 1985 mitverfassten Bühnenversion vom 28. Juli an beim Überlinger Sommertheater. Regie führt Frank Voigtmann.