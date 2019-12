StuttgartWas, wenn es Zusammenhänge gibt zwischen Qualitäten eines neuen Albums und der Performance auf einer sich anschließenden Tour? Was also passiert, wenn eine Band wie The National, die eine Institution des US-Indierock sind und in ihrer Heimat für ihre theatralischen Konzerte geliebt werden, mit dem Album „I’m easy to find“ im Gepäck touren, dem entschieden schwächsten Werk seit 15 Jahren? Kann das 1999 in Brooklyn, New York, gegründete Quintett, das den Ruf als die beste White-Collar-Rockband weg hat, trotzdem live reüssieren?

„I’m easy to find“ ist wahrlich kein schlechtes Werk. Aber die meisten der komplex arrangierten Anti-Hits hören