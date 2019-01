Ludwigsburg Wie begeistert man Menschen im Zeitalter digitaler Endgeräte noch für Bleisatz auf Zellulose? Petra Bewer versucht es mit Zauberei. Die Organisatorin der Ludwigsburger Antiquariatsmesse hat die 33. Ausgabe der Verkaufsschau für historische Bücher, Handschriften und Druckgrafik unter das Motto „Antiquaria obscura. Gefahr und Faszination“ gestellt. Schließlich besitzt Dunkles, Magisches und Geheimwissenschaftliches eine lange Tradition in dem Barockstädtchen. Man denke nur an den vorübergehenden Wahlludwigsburger Friedrich Schiller und sein Romanfragment vom „Geisterseher“. Oder an Schillers doppelten Kollegen, den Arzt und Schriftsteller