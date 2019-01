MünchenDie Suche nach dem Licht, nach einem vollkommen neuen Horizont, raubt dem jungen Wissenschaftler, Fitz genannt, den Verstand. Denn sein Bewusstsein öffnet die halluzinogene Droge LSD nur am Anfang. Dann bleibt dem Suchenden in Tom Coraghessan Boyles neuem Roman „Das Licht“, der am Montag zuerst in deutscher Sprache erscheint, nichts als die dumpfe Gier nach Sex und nach Alkohol. Mit der ihm eigenen Ironie denkt sich der amerikanische Pop-Literat, der 2018 seinen 70. Geburtstag feierte, in die Köpfe der Jünger des Hippie-Gurus Timothy Leary hinein. Der Psychologe und Dozent an der Elite-Universität Harvard erforschte in den 60er-Jahren die Wirkung