Stuttgart„Dieses Leben stinkt“, singen die zerlumpten Waisenkinder und trommeln auf Mülltonnen. Wenigstens eine von ihnen wird gerettet, findet am Schluss ein schönes Leben und einen reichen Ersatzpapa. Mit dem rührenden Familienstück „Annie“ stellt sich in der eigentlich Rock- und Jazz-orientierten Location Im Wizemann an der Pragstraße in Bad Cannstatt ein neuer Musicalanbieter vor: Die Stuttgarter Off Broadway Thea­ter Company ist mit einer großen Musicalschule im Stadtteil Vaihingen assoziiert, von dort stammen die vielen tollen Kinderdarsteller, die in verschiedenen Besetzungen in „Annie“ zu sehen sind.

In dem 40 Jahre alten Musical geht es