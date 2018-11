Stuttgart - „Ein bisschen aufpassön wärö auch ganz gut.“ Françoise Cactus, Schlagzeugerin und Sängerin des französisch-deutschen Duos Stereo Total wirkt genervt. Vor weniger als drei Minuten, also kurz vor dem Song „Andy Warhol“, haben sie und ihr musikalischer Begleiter Brezel Göring die alberne Punk-Perle „Miau Miau“ gespielt. Das scheint an einigen Besuchern des Konzerts in den Stuttgarter Wagenhallen spurlos vorbeigegangen zu sein. Lautstark fordern sie, die Band möge genau dieses Stück intonieren und bekommen dafür von der Frontfrau prompt Tadel. Weiter geht es mit „Schön von hinten“, das in