StuttgartTeufel aber auch! Was soll denn das heißen? „Gott schickt uns Mahanaim zu.“ Wen? Oder was? Fällt das Zeug unters Betäubungsmittelgesetz? Das Programmheft schweigt sich dazu aus, Bach-Cracks greifen zu ihrer musikwissenschaftlichen Handbibliothek, für alle anderen werden in schöner Paradoxie dank Internet sogar die barocken Kantatentexte wieder verständlich. Kurzum: Die Schutzengeltruppen lässt Johann Sebastian Bach mit dem hebräischen Rätselwort aufmarschieren – gegen Satan und seine Hell’s Angels, die soeben von Erzengel Michael aus dem Himmel geworfen wurden. Denn davon handelt des Meisters Kantate „Es erhub sich ein Streit“: vom Sieg über den