Mainz/Stuttgart/Freiburg (dpa) - In Baden-Württemberg soll es künftig nur noch ein Rundfunkorchester geben. Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks SWR beschloss gestern in Mainz die Fusion des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart und des Sinfonieorchesters Baden-Baden/Freiburg. Sie soll 2016 in Angriff genommen werden und fünf Millionen Euro pro Jahr einsparen. Der Förderverein des Stuttgarter Orchesters verurteilte die Entscheidung, und die Deutsche Orchestervereinigung sprach von einem schwarzen Tag. Die Stadt Freiburg bedauerte, dass der Sender den Kommunen nicht ausreichend Zeit gelassen habe,