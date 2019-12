StuttgartAm Anfang stand für Svenja Gräfen das Café Galao. Als Studentin wippte sie dort einst unruhig auf einem Stuhl hin und her, im Kopf einen unscharfen Traum vom Schriftstellerleben, in den Händen eine Tasse Ingwertee. Ihr gegenüber saß der Vertreter eines Verlags und sprach über Dinge, die nach Zukunft klangen. „Ich war damals so dankbar, dass er sich überhaupt mit mir trifft“, erinnert sie sich heute.

Ganz so demütig ist die diesjährige Stipendiatin des Stuttgarter Schriftstellerhauses inzwischen nicht mehr. Die 29-Jährige ist angekommen in einem Leben, in dem man nie wirklich ankommen kann. Als Autorin und Bühnenpoetin arbeitet Svenja