StuttgartLyrik à la Mozart, fein ziseliertes Laufwerk, überraschende Farbeffekte, dunkle Waldromantik: Johann Nepomuk Hummels drittes Klavierkonzert in h-Moll besitzt einige Attraktionen, die es unter den Virtuosenkonzerten zum Repertoirestück machen müssten. Leider aber steht der Schüler, zeitweise auch Kostgänger Mozarts heute im Schatten seines Meisters und anderer Berühmtheiten, weshalb man von ihm in unseren Konzertsälen fast nichts hört. Selbst in Stuttgart, wo Hummel ein paar Jahre als Hofkapellmeister gewirkt hat, werden seine Werke weitgehend ignoriert.

Bei den Stuttgarter Philharmonikern, die dafür geliebt werden, so manchen in der