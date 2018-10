Stuttgart Vor 50 Jahren hat er sich wohl selbst nicht träumen lassen, dass sein Chor einmal zu den besten der Welt zählen wird, überhäuft mit Auszeichnungen und Kritikerlob. Anno 1968 gründete Frieder Bernius seinen Stuttgarter Kammerchor, und längst singt man auf höchstem Niveau in der Leitung eines Dirigenten, der zu den gefragtesten Experten der historischen Aufführungspraxis zählt, ohne sich nur in die Alte-Musik-Nische drängen zu lassen. Wie einst ist Bernius mit seinen Ensembles, zu denen auch das Barockorchester sowie die Hofkapelle Stuttgart zählen, nach wie vor ebenfalls in der Musik der Romantik und der Moderne aktiv.