StuttgartSeit sieben Tagen bin ich Intendant des Stuttgarter Balletts“, stellt sich Tamas Detrich beim Spielzeitauftakt im Kammertheater vor. Wissen wir natürlich alle, aber die jungen Leute auf der Bühne kennen wir noch nicht: Traditionsgemäß werden am ersten Tag beim „Blick hinter die Kulissen“ die neuen Tänzer vorgestellt, gleich zwölf sind es dieses Mal, die Detrichs ansonsten kaum veränderte Kompanie verstärken. Vieles ist derzeit neu beim Stuttgarter Ballett: das Logo, die Webseite und eben der Chef. Zuschauer und Andrang sind die alten, die Stimmung ist wie immer bestens an den Cafétischchen in der Black Box.

