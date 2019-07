StuttgartKlassisch begann die Spielzeit beim Stuttgarter Ballett, mit einem tollen modernen Abend endet sie nun: „Atem-Beraubend“ nimmt nicht nur seinen virtuosen Tänzern den Atem, sondern oft genug auch dem Publikum. Schon rein musikalisch ist es ein ganz spezielles Programm im Opernhaus, zweimal legen die Schlagwerker des Staatsorchesters mit wilden Trommelsalven los, im melancholischen Mittelstück sind es die Streicher mit dem grandiosen Sologeiger Sebastian Klein.

Als setze Itzik Galili einen Mechanismus in einer dunklen Maschinenhalle in Gang, schickt der israelische Choreograf seine Tänzer quer über 25 Lichtquadrate, die in geometrischen