StuttgartDie strittige und noch völlig unentschiedene Frage der Sanierung des Opernhauses ist das große kulturpolitische Thema in Stuttgart für das kommende Jahr. Immerhin: Nach rund 20 Jahren der Unentschiedenheit werden wir in zwölf Monaten in jedem Fall, so oder so, schlauer sein. Denn egal, ob es Ende März 2020 zu dem von Oberbürgermeister Fritz Kuhn gewünschten Grundsatzbeschluss des Gemeinderates über die Sanierung des Opernhauses kommt und damit weitere Planungsschritte möglich sind oder ob eine Mehrheit im Rathaus oder im Landtag beschließt, das Sanierungskonzept in der vorliegenden Form nicht zu unterstützen und alternative Planungen