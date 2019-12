StuttgartVon Bietigheim-Bissingen auf den Rap-Olymp: Die „Zeit“ nannte den Deutschrapper Rin unlängst den „Rio Reiser der Generation Autotune“. Jetzt hat er mit dem Auftakt seiner Tour in der Stuttgarter Schleyerhalle sein neues Album „Nimmerland“ gefeiert – ein grandioses Heimspiel für den rothaarigen Renato Simunovic, wie Rin bürgerlich heißt. „Es war mein größter Lebenstraum, hier einmal auf der Bühne zu stehen“, erzählt er und erinnert sich an seinen ersten Besuch in der Schleyerhalle. Es war ein Wrestling-Abend.

Wie passend, wenn man die sich immer wieder wild formierenden Moshpits – wild tanzende Menschentrauben – betrachtet, die den ganzen