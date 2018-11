StuttgartZu den mit Bedeutung aufgeladenen Kalenderdaten, auf die sich Politiker häufig beziehen, gehören die Tage zwischen dem 9. und 11. November. Das Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und die Ausrufung der Weimarer Republik, die gewaltsamen Pogrome gegen Juden 1938 und die friedliche Revolution 1989: Die sich jährenden Ereignisse häufen eine Erinnerungssymbolik auf, deren Wucht sich auch das „European Balcony Project“ zunutze machen will. Am Samstag Punkt 16 Uhr haben Kulturschaffende in vielen europäischen Städten die „Europäische Republik“ ausgerufen. Wohlgemerkt: nicht die Union, die von Technokraten und Nationalisten in die tiefste Krise ihrer