StuttgartFür viele war es das fehlende Puzzleteil in einer durch Kriegsbomben entstandenen Häuserlücke. Vor fünf Jahren eröffnete in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung zwischen den Pionierbauten von so wichtigen Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe oder Le Corbusier, dort, wo Jahrzehntelang nur Brache war, das „Aktivhaus B 10“. Ein äußerlich eher unscheinbares, kleines Gebäude mit verglaster Front, einem Flachdach und einer in die Zukunft gerichteten Idee im Inneren: So viel Energie selbst produzieren, dass davon auch die Nachbarn versorgt werden können. Ein weltweit einmaliges Konzept - und passend zum modernistischen Anspruch der