Während der leicht erkältete Tobias Rehberger den Gast mit Biokräutertee und Honig versorgt, fällt der Blick auf den Fluss, auf Container und Kräne. Ein passendes Umfeld für einen Künstler, der sich oft auf ungewisses Terrain begibt. Tobias Rehberger, 1966 in Esslingen geboren, weltberühmt, seit er 2009 auf der Biennale Venedig als bester Künstler ausgezeichnet wurde, hat sein Atelier am Frankfurter Osthafen. Im Erdgeschoss die Werkstatt, im ersten Stock das wohlgeordnete Büro, hohe Räume und Menschen an großen Computerbildschirmen, Planungsbüro eher als Künstlerklause. Das Klischee vom kreativen Chaos wird hier nicht