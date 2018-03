Anzeige

Los Angeles/Stuttgart (lsw) - Zu den drei deutschen Preisträgern des diesjährigen Studenten-Oscars in der Sparte „Ausländischer Film“ gehört auch ein Absolvent der Filmakademie Ludwigsburg. Mit seinem Film „The Last Will“ setzte sich der Baden-Württemberger Dustin Loose gemeinsam mit zwei anderen Deutschen gegen die internationale Konkurrenz durch, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills mitteilte. Weitere Preisträger sind Patrick Vollrath mit seinem Film „Everything Will Be Okay“ und Ilker Çatakh mit „Fidelity. Mit den Studenten-Oscars ehrt die Akademie seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA.

Loose studierte von 2007 bis 2014 an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie/Szenischer Film, nachdem er am Theater für bekannte Regisseure wie Werner Schroeter oder Christoph Schlingensief gearbeitet hatte. Sein Kurzfilm, der im Original „Erledigung einer Sache“ heißt und auch beim Festival in Hof lief, zeigt ein Familiendrama; es basiert auf einer Geschichte des schwedischen Autoren Håkan Nesser. Ludwig Trepte spielt in dem 20-minütigen Streifen einen jungen Mann, der das erste Mal seinem totgeglaubten Vater begegnen soll. Dieser lebt aber seit mehr als 25 Jahren in der Psychiatrie, weil er seinen Bruder getötet hat.

„Wir sind von den Socken“, sagte Loose für sich und sein Team gestern. Für seine Abschlussarbeit erhält er eine von drei Medaillen - ob es die in Bronze, Silber oder Gold sein wird, stellt sich erst bei der Verleihung am 17. September in Los Angeles heraus. Für den jungen Mann (Jahrgang 1986) ist der Preis die „mit Abstand höchste Auszeichnung“ für Nachwuchstalente.

Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Jürgen Walter (Grüne) gratulierte dem Preisträger: „Dustin Loose hat es in den Olymp des Films geschafft. Dieser Glanz strahlt auf unser Filmland Baden-Württemberg und zeigt einmal mehr, was für eine Talentschmiede die Filmakademie Ludwigsburg ist.“

In Ludwigsburg freute man sich darüber, dass bereits zum vierten Mal seit dem 24-jährigen Bestehen der Filmhochschule eine Produktion den Studenten-Oscar erhält: So ging 1998 die Trophäe an „Rochade“ (Regie: Thorsten Schmidt), 2007 an „Nimmermeer“ (Regie: Toke Constantin Hebbeln) sowie 2012 an „Von Hunden und Pferden“ (Buch und Regie: Thomas Stuber).

Vollrath von der Filmakademie Wien wurde mit „Alles wird gut“ bereits beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken für den besten mittellangen Film geehrt. Der Film von Çatak (Hamburg Media School) spielt 2014 in Istanbul, als dort auf den Straßen demonstriert wird. „Fidelity“ gewann beim Max-Ophüls-Festival den Kurzfilmpreis.