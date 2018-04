Anzeige

Kaum meldet sich der Frühling, ist für viele Straßenmusiker zwischen Esslingen, Stuttgart und vielen anderen Städten, in denen es Fußgängerzonen gibt, die Zeit gekommen für ein Stelldichein.

An allen Ecken und Enden der Innenstädte wird musiziert. Zur Freude vieler, jedoch nicht immer aller Menschen. Aber Kunst gefällt eben nicht jedem. Musik ist Geschmackssache und man kann ja einfach auch vorbeigehen, wenn es nicht gefällt. Menschen, die in der etwaigen Anwaltskanzlei oder dem Immobilienbüro arbeiten, welches sich gerade am beliebtesten Hot Spot für Straßenmusiker eignet, haben mit der Dauerbeschallung ein Problem.

Zumal heutzutage nicht alle Straßenmusiker einen tatsächlichen Hör- Genuss vermitteln. Zunehmend mischen sich unter diejenigen, die einfach nur ein Bob Dylan Lied spielen, ganze Kombos – meist aus Osteuropa, deren Musikkünste äußerst gewöhnungsbedürftig sind. Und so ist es auch verständlich, dass Anwohner dieser Hot Spots genervt die Fenster schließen müssen, trotz schönstem Frühlingswetter, wenn das hundertste „Kalinka“ in einer Stunde, nur einer kleinen Pause weicht.

Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Straßenmusiker zum tatsächlichen gesellschaftlichen Leben beitrugen und eine wirkliche kulturelle Bereicherung darstellten. In den späten siebziger Jahren, waren es Leute wie die Kelly Family oder der Alleinunterhalter, buskin' Chris, die in Stuttgart so etwas wie Pioniere dieser frei vorgetragenen Musik- Kunst waren.

Straßenmusiker von damals, bzw. ihre „Nachfahren“, kann man heute nicht mehr unbedingt auf der Straße erleben. Sie haben diese „freie Bühne“ als eine Art Sprungbrett genutzt und treten heutzutage bei Events jedweder Art auf, füllen ganze Konzertsäle (wie die Kelly Family) oder werden bekannte Popstars, wie Rod Steward, der seine ersten Übungen ebenfalls als Straßenkünstler absolvierte. Ein weiteres gutes Beispiel für Straßenmusiker, für die der Bordstein als Karrieresprungbrett war, ist das Straßenmusiker-Duo „Parallel“ aus Esslingen. Francesco Caruso und Koray Cinar spielen schon lange auf der Königstraße – und inzwischen haben sie es sogar zum Plattenvertrag bei Universal geschafft und arbeiten an ihrem ersten Studio-Album. Bei der Single „Eine Sprache“, die aus diesem Album veröffentlicht wurde, werden sie dabei von niemand Geringerem als der Sängerin Cassandra Steen unterstützt – ein wahres Aushängeschild. Die Sängerin haben die beiden Musiker 2015 kennengelernt, als sie bei ihrer Tour als Vorband aufgetreten sind. Doch natürlich hat nicht jeder so viel Glück, mit einem so prominenten Star zusammenzuarbeiten. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten, wie sich Straßenmusiker mit ihrer Musik den Traum von der großen Bühne verwirklichen können.

Eine wirklich interessante Plattform, auf der sich Nachwuchskünstler präsentieren können, ist das Internationale Straßenmusiker Festival in Ludwigsburg. Seit Jahren ein viel besuchtes Festival, das sich stetig wachsender Beliebtheit erfreut. Im vergangenen Jahr bewiesen bereits 40 Künstler bei dem Festival vor dem Ludwigsburger Schloss ihr Können – mit einer breiten Palette an Musikrichtungen von Folklore über Klassik bis hin zu Independent. Jedoch muss man es erst mal auf diese Bühne schaffen: Aus unzähligen Bewerbungen werden nur wenige für das Festival ausgewählt. Anschließend entscheiden die Besucher mit Stimmkarten über die Gewinner. Und vielleicht verhilft der Sieg bei diesem Festival – oder auch nur die Teilnahme daran – ja dem einen oder anderen Straßenmusiker zu einer größeren Bekanntheit. Schließlich ist das Teilen von Videos von musikalischen Auftritten im Internet inzwischen auch schon an der Tagesordnung und so können natürlich deutlich mehr Leute erreicht werden, als dies früher der Fall war.