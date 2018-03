Es gibt Tage, da passt einfach alles - so wie am Freitag im Esslinger Jazzkeller: Die Band zeigte sich von ihrer besten Seite, das musikalische Programm war wie geschaffen für einen unterhaltsamen Abend, das Publikum war zufrieden, und für den Hausherrn war das Gastspiel des Elmar Braß Trios ein nachträgliches Geburtstagspräsent. Der Auftakt der Frühjahrssaison im Jazzkeller in der Webergasse war gelungen - und das, obwohl die Musiker zum allerersten Mal in dieser Besetzung zusammen spielten. „Es ist das Schönste, wenn man sich zum ersten Mal auf der Bühne trifft und sofort so viel Spaß miteinander hat“,