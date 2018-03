Anzeige

Von Alexander Maier





Die Künstlergilde funkt SOS: Wenn nicht ein Wunder geschieht, steht die Vereinigung, die 1948 in Esslingen gegründet wurde, vor schweren Zeiten. Die Stadt hat den jährlichen Zuschuss für 2016 drastisch gekürzt, nun muss die Gilde auch noch ihr Domizil am Hafenmarkt räumen, weil das Gebäude verkauft werden soll. Und der neue Vorsitzende Hansjürgen Gartner und seine Mitstreiter wissen nicht, wie es nun weitergehen soll. Gewiss, die Gilde wusste schon länger, dass ein Damokles-Schwert über ihr schwebt. Doch die Hoffnung blieb, dass die Stadt ihrem bisherigen Kurs treu bleiben und nicht zulassen würde, dass eine Kulturinstitution so einfach über die Klinge springt. Und zuletzt gab es Signale, dass die Künstlergilde zumindest einen Teil ihrer Räume in Esslingen behalten kann. Davon ist nun keine Rede mehr.

Mag sein, dass die Künstlergilde schon bessere Zeiten gesehen hat. Dass ihre Mitgliedschaft zahlreicher und prominenter und dass ihre Außenwirkung schillernder war. Mitglieder und Vorstand haben jedoch einiges getan, um der Gilde den Weg in die Zukunft zu weisen. Brücken gen Osten wurden gebaut, jüngere Mitglieder wurden gewonnen, die kleine Galerie am Hafenmarkt wird regelmäßig bespielt. Und allein das stattliche Archiv der Künstlergilde, das nun aus Esslingen zu verschwinden droht, dokumentiert ein bedeutendes Kapitel der Kulturgeschichte. Deshalb sollten Verwaltung und Gemeinderat über ihren Schatten springen und nicht zulassen, dass eine so traditionsreiche Kultureinrichtung in Existenznöte gerät. Wenn das Haus Hafenmarkt 2 verkauft wird, sollte man der Vereinigung zumindest helfen, eine neue Bleibe zu finden. Alles andere wäre ein Stilbruch - ganz egal, wie nahe man der Gilde steht. Es gab eine Zeit, da war man in Esslingen stolz auf diese Institution. Man schmückte sich gern mit großen Namen, die durch sie mit Esslingen verbunden waren. Und man sonnte sich in ihrem Glanz. Doch bekanntlich erkennt man wahre Freunde nicht in guten Zeiten. Man erkennt sie in der Not.