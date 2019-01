StuttgartGerade sonntags sind derzeit immer wieder Besucher der Staatsgalerie Stuttgart überrascht, dass sie schon um zwanzig vor fünf zum Gehen aufgefordert werden. Denn seit Januar hat das Museum neue Öffnungszeiten eingeführt. Fortan ist nicht mehr bis 18 Uhr geöffnet, sondern schon um 17 Uhr Feierabend – auch am Sonntag. Am Donnerstagabend ist aber weiterhin bis 20 Uhr geöffnet. „Wir bieten eine größere Flexibilität an“, sagt Beate Wolf, die das Marketing leitet. Man schließe zwar eine Stunde früher, trotzdem könne man die Staatsgalerie weiterhin am späten Nachmittag besuchen, allerdings nur noch nach Voranmeldung. Gruppen