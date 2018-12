EsslingenDie letzten hochprozentigen Tropfen gekippt, die letzten Gäste gegangen, die Nacht stürzt in den frühen Morgen. Es ist die Stunde der eisheißkalten Empfindung, die undefinierbare Zwischenzeit, die Lücke, durch die brandhell die Vergangenheit der Gegenwart ins Gesicht blickt , während draußen in der Winterkälte die schneeweiße Dunkelheit jede sichtbare menschliche Gestalt auslöscht. Drinnen in der versifften Bar lauscht die einsam zurückgebliebene Barfrau auf nichts als sich selbst. Aber mehr als von sich redet sie von Spuren abwesender anderer; Spuren, die ihr Leben zerfurchen, an erster Stelle die des Vaters: ein „Erzeuger“, den sie als Kind