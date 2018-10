Stuttgart - „Say It Loud. I’m Black And Proud.“ Dieses Zitat von James Brown, dem selbsternannten „Godfather of Soul“, kann durchaus als Leitmotiv für die Entwicklung dieser Musik verstanden werden. In den 60er-Jahren fanden afroamerikanische Künstler in den USA in ihr eine Ausdrucksform für die eigene Identität und schufen ihren Soundtrack zum erwachenden Selbstbewusstsein. Basierend auf traditionellen Gospelelementen und Versatzstücken des Rhythm’n’Blues wurden Töne gefunden zu gesellschaftspolitischen Themen wie Gleichstellung der Rassen, aber auch dem Umgang zwischen den Geschlechtern. Die