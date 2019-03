Sopranistin Emma Kirkby bei der Stuttgarter Bachwoche

Die großartige Sopranistin Emma Kirkby leitet einen Meisterkurs bei der Stuttgarter Bachwoche – Sie hat den authentischen Gesangsstil mitgeprägt

Eine Diva ist sie nicht, sondern eine großartige Sopranistin, die sich ganz in den Dienst der Alten Musik und ihrer authentischen Interpretation stellt. Was Musizieren mit Instinkt zu tun hat, will sie in ihrem Meisterkurs bei der Bachwoche vermitteln.