Bad Urach (red/mez) - „William Shakespeare und die Musik“ heißt das Motto der diesjährigen Herbstlichen Musiktage in Bad Urach, die am kommenden Samstag beginnen und bis 8. Oktober dauern. Ein weites Feld hat sich das Festival in der Leitung von Florian Prey, dem Sohn von Musiktage-Gründer Hermann Prey, da vorgenommen. Die Anspielungen auf Musik in Shakespeares Werken, vor allem aber seine Auswirkungen auf die Musik der folgenden Jahrhunderte ist kaum zu überschauen. Versteht sich also, dass man in Bad Urach Schwerpunkte setzt - und die thematische Klammer nicht allzu eng sieht.

Zur Eröffnung am Samstag, 20 Uhr, spricht Klaus Schultz über „Shakespeare und seinen Einfluss auf die Musik“. Einen dieser Einflüsse stellt dann der Pianist Detlev Eisinger vor, nämlich Beethovens von Shakespeares „Sturm“ inspirierte d-Moll-Sonate. Das Mannheimer Streichquartett spielt Beethovens „Harfenquartett“.

Ohne Shakespeare, dafür mit Bruckners f-Moll-Messe findet am Sonntag, 18 Uhr, ein Gottesdienst in der Stiftskirche St. Amandus statt. Ralf Otto dirigiert den Bachchor Mainz und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Am 3. Oktober, 11 Uhr, folgt eine Klaviermatinee mit Oleg Maisenberg und Werken von Schubert und Liszt, um 19 Uhr beginnt die Aufführung von Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ mit dem Münchner Sommertheater. Ein Shakespeare-Liederabend am 4. Oktober (19 Uhr) und Mendelssohn Bartholdys „Sommernachtstraum“-Musik in einer Bearbeitung für Klavierquartett am 5. Oktober (19 Uhr) schließen sich an. Das Trio Opus 8 gastiert mit Musik von Haydn, Brahms, Mendelssohn und Schubert am 6. Oktober (19 Uhr). Die Schlusskonzerte sind wieder dem Hauptthema gewidmet: Am 7. Oktober, 19 Uhr, gibt es eine große Shakespeare-Liedernacht, in der Operngala am 8. Oktober (19 Uhr) sind Ausschnitte aus Shakespeare-Opern von Purcell bis Verdi zu hören.

