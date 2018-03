Es ist schon eine besondere Ehre, wenn man einem US-Präsidenten die Klaviertöne beibringen darf. „Richard Nixon war ein sehr motivierter und fleißiger Pianist” schwärmt Tibor Yusti von Arth noch heute von seinem prominentesten Schüler, den er einst im Weißen Haus unterrichten durfte. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit als Professor an Musikhochschulen bereiste der als Sohn einer ungarischen Diplomatenfamilie in Innsbruck geborene von Arth als Solist die Konzertsäle der Welt. Im Salemer Pfleghof spielte der Pianist nun in einem Benefizkonzert für die neue Pfeifenorgel von St.