FilderstadtMit klassischer Musik begann der Filderstädter Wolfgang Seljé seine musikalische Karriere. Als Vater stand er in Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ auf der Bühne. Weil der Schwabe seine Mundart leidenschaftlich gerne pflegt, sang er den „Papageno“ in Mozarts „Zauberflöte“ sogar im heimischen Dialekt. Das hat aus seiner Sicht prima zu den heiteren Weisen des Vogelfängers gepasst. „Auch in der Kunst mag ich es, authentisch rüberzukommen“, sagt der Familienvater. Seine Leidenschaft fand er aber in den Songs des Amerikaners Frank Sinatra, die er seit 1995 vorträgt und zum Teil auch ins Schwäbische übersetzt.

Wie kam Seljé auf den