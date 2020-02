Stuttgart Prenzlauer Berg im Jahr 2003, ein Club, der mittlerweile geschlossen ist. Ein Showcase für Plattenfirmen soll die Karriere einer noch unbekannten Band namens Silbermond aus Bautzen befeuern. Doch die Label-Bosse finden kein gutes Haar in der Suppe: Die Songs taugen angeblich nichts, Name und Band selbst auch nicht. Silbermond scheitern. Doch die Band glaubt an sich, behält Namen und Titel. Rockstar-Attitüde halt: Scheiß’ drauf! Der Rest ist Erfolgsgeschichte.

Silbermond füllen längst die größten Arenen. Jetzt mal wieder die allerdings nur ordentlich gefüllte Schleyerhalle. Über 7000 Fans sind aus dem Häuschen. Und einen Titel spielt das