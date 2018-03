Anzeige

München (dpa) - Der Komponist Brian Ferneyhough erhält in diesem Jahr den internationalen Ernst von Siemens Musikpreis (200 000 Euro). Der 1943 in Coventry in England geborene Künstler lehrt heute an der Stanford Universität in Kalifornien (USA). Er gilt als der wohl intellektuellste unter den zeitgenössischen Komponisten. Der Preis wird am 3. Mai verliehen.