StuttgartMalik kann es kaum fassen. Da er in seiner Unterkunft kaum Ruhe hat, um für seine schwierige Deutschprüfung zu büffeln, lädt ihn Sara ein, bei ihr zu Hause zu lernen. Die Schülerin hat den cleveren minderjährigen Flüchtling aus Gambia bei einem Projekt in ihrem Stuttgarter Gymnasium kennengelernt. Auch Saras Eltern wollen Malik helfen, besonders die Mutter. Doch als sich dann die beiden Jugendlichen ineinander verlieben, geht ihr das zu weit. Mitten in einer Stuttgarter Familie ist die Flüchtlingskrise angekommen. Während Großtante Gertrud Malik schwäbische Sitten beibringen will, verdächtigt ihn Saras Lehrerin, dass er mit Drogen dealt. Und im