Berlin (dpa) - Sie war das letzte noch lebende Mitglied des in der Weimarer Republik gegründeten Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Jetzt ist die Autorin Elfriede Brüning im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Sie beschäftigte sich in ihren Werken vor allem mit Frauenthemen und der Vergangenheitsbewältigung. Obwohl sie engagierte Kommunistin war, blieb sie während der Nazi-Herrschaft in Deutschland, ging aber in die „innere Emigration“ und stellte das Publizieren weitgehend ein.

Die Tochter einer Näherin und eines Tischlers begann bereits mit 16 Jahren, Reportagen und Beiträge für große Zeitungen zu schreiben. 1930 trat sie der Kommunistischen Partei bei. Zu ihren Werken der 30er-Jahre zählen die Romane „Und außerdem ist Sommer“ sowie „Junges Herz muss wandern“. Seit 1950 lebte Brüning als freie Schriftstellerin in der DDR, wo sie in verschiedenen Verlagen publizierte und zahlreiche Preise erhielt. Sie schrieb über die besonderen Probleme von Frauen in der DDR und Zwangsadoptionen.

Auch nach der deutschen Wiedervereinigung setzte sie ihre Arbeit fort. 1999 veröffentlichte sie unter dem Titel „Jeder lebt für sich allein“ Nachwende-Erzählungen. Am 8. November 2010 hatte sie in der Berliner Volksbühne ihren 100. Geburtstag groß gefeiert.