Anzeige

Berlin - Die Werke des Schriftstellers Liao Yiwu, bekannt geworden mit seinem Band „Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“, sind in China verboten. Die Behörden untersagten ihm am Ende auch noch, im Ausland zu veröffentlichen oder zu reisen. Als sich die politische Lage weiter verschlimmerte, griff Liao Yiwu zur Täuschung: Er ging scheinbar auf die Forderung ein, sein neues Buch über die Situation in chinesischen Gefängnissen nicht zu veröffentlichen, um im Gegenzug eine Reiseerlaubnis in die Freiheit zu bekommen. Von Berlin aus äußert der Autor im Gespräch mit Andreas Landwehr seine Sorge, dass er China wohl so schnell nicht wiedersehen dürfte.

Werden Sie Ihr Buch jetzt veröffentlichen?

Liao Yiwu: Ja, es heißt „Für ein Lied und hundert Lieder. Ein Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen“. Das Buch erzählt meine Geschichte, als ich ins Gefängnis musste, weil ich ein Gedicht über das Massaker 1989 geschrieben hatte. Ich war vier Jahre in Haft. Das Buch ist ein Bericht über meine Erfahrungen im Gefängnis. Es stellt das Leben der Gefangenen dar, die Folter und andere brutale Erlebnisse.

Was hielten die chinesischen Behörden davon?

Liao: Yiwu Zweimal wurde das Manuskript beschlagnahmt. Dieses Buch jetzt ist die dritte Version. Ich habe mehr als zehn Jahre daran gearbeitet. Als ich im vergangenen Herbst aus Deutschland zurückkam, forderten mich die Behörden auf, es nicht zu veröffentlichen. Dann durfte ich China nicht verlassen. Aus Rücksicht auf meine Sicherheit wartete der Fischer-Verlag von April bis Juni. Jetzt ist alles in Ordnung, jetzt bin ich in Berlin. Das Buch wird am 21. Juli veröffentlicht.

Haben Sie zugesagt, es nicht zu veröffentlichen, um ausreisen zu ­können?

Liao Yiwu: Ja, so war es. Ich wollte die Situation entspannen. Wie Sie wissen, war die politische Lage in der ersten Hälfte dieses Jahres so angespannt wie seit 1989 nicht mehr.

Sehen Sie sich jetzt im Exil?

Liao Yiwu: Ich bin nur ein Autor. Ich bin ein Handwerker der menschlichen Erinnerung. Ich suche die Freiheit, schreiben und veröffentlichen zu können. Über andere Dinge denke ich nicht so viel nach.

Werden Sie nach China zurückkehren können?

Liao Yiwu: Erst nach einer Weile, wenn sich die Situation geändert hat. Es ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich denke, dass ich sicher lange Zeit im Ausland bleiben werde, aber ich will zurückgehen.

Was sind jetzt Ihre weiteren Pläne?

Liao Yiwu: Nach der Veröffentlichung meines Buches in Deutschland will ich in die USA gehen, wo ein anderes Buch von mir mit dem Titel „God is Red“ erscheint. Dann werde ich nach Australien reisen. Mein „Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen“ wird auch ins Englische übersetzt. In Taiwan erscheint die chinesische Version im August. Dann hat mich der Deutsche Akademische Austauschdienst zu einem einjährigen Programm für Künstler nach Berlin eingeladen. Danach, so glaube ich, wird sich die chinesische Politik mit dem Führungswechsel etwas geändert haben.

Sie wollten immer in China bleiben. Was hat Ihre Meinung geändert?

Liao Yiwu: Bis heute hat sich meine Meinung nicht geändert. Ich will definitiv in China bleiben. Aber der Stillstand in China kann nicht überwunden werden. Meine Veröffentlichungen im Ausland werden behindert. Als Schriftsteller kann ich meine Bücher nicht veröffentlichen. Deswegen musste ich hierherkommen.

Was beabsichtigen Sie mit ihrem neuen Buch?

Liao Yiwu: Es gibt eine Tradition in China. Von Konfuzius über den Historiker Sima Qian bis heute schreiben wir Geschichte auf. Meine Freunde, darunter der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, nennen mein Buch eine Enzyklopädie chinesisc her Gefängnisse. Obwohl ich darin meine persönlichen Erfahrungen aufgeschrieben habe, ist es auch eine umfassende Darstellung der Geschichte dieser Zeit. Es zeigt eine andere Welt, fremd für normale Leute. Aber es ist vor allem ein literarisches Werk.

Fühlen Sie sich jetzt frei?

Liao Yiwu: Ich genieße zumindest körperliche und geistige Freiheit. Aber egal, wo ich bin, im Gefängnis oder in China ohne Freiheit, schreibe ich, um mein Gefühl loszuwerden, eingesperrt zu sein. Schreiben ist ein Weg, nach Freiheit zu streben.