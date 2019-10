EsslingenEs stand mal wieder so ein modernes Stück auf dem Plan. „Des gibt was z’samme no“, bruddelte ein älterer Herr im Publikum. „Du, d’r Klaus Lerm schbield mit“, bemerkte die Gattin. Darauf der Gemahl: „Dann wird’s was.“ Der Schauspieler Klaus Lerm erzählt diese Geschichte, die ihm zugetragen wurde, nicht einfach so. Dazu ist er zu bescheiden. Man muss den Ruhm aus ihm herauskitzeln – mit der Frage, was sein größter Triumph war in langen 32 Jahren an und auf der Esslinger Landesbühne (WLB). Dass er keine künstlerischen Heldentaten nennt, keine stolze Selbsteinschätzung einer bahnbrechenden Darstellerleistung, sondern eine Reaktion aus dem Publikum,