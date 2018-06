NeuhausenEine Orangerie ist die Rupert-Mayer-Kapelle nicht gerade und auch kein Palmengarten unter Glas mit tropischen Pflanzen und Vogelgeschrei. Aber sie ist ein Ort, an dem Kunst gedeihen kann. In verschiedenen Facetten, mal spröde und karg aufs Minimum reduziert, mal üppig, pulsierend, barock. Ein Ort, an dem Experimente stattfinden, an dem erprobt und verifiziert und auch verworfen werden kann.

Am Anfang jeder Mitglieder-Ausstellung des Kunstvereins Neuhausen steht eine Idee, in diesem Fall war es der „Lustgarten“. Ein gestalteter Garten, der Vergnügen und Regeneration verspricht, Rückzugsort ist und ein Refugium des Exotischen. Mehrfach