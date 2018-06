Anzeige

Köln (dpa) - Erstmals muss ein Kunsthaus für eine versteigerte Fälschung Wolfgang Beltracchis eine Millionensumme an den geprellten Käufer zurückerstatten. Das Kölner Landgericht verurteilte das Auktionshaus Lempertz gestern nach einem jahrelangen Zivilprozess dazu, gut zwei Millionen Euro Schadenersatz für ein gefälschtes, vorgeblich von dem Maler Heinrich Campendonk stammendes Bild an das maltesische Unternehmen Trasteco Ltd. zurückzuzahlen. Das Gemälde „Rotes Bild mit Pferden“, eines von Beltracchis Fälscherwerken, war 2006 zu einem Rekordpreis von fast 2,9 Millionen Euro versteigert worden. Nach Auffassung des Gerichts hatte das Auk­ tionshaus „die Zuschreibung des Bildes an Campendonk ohne hinreichende Grundlage vorgenommen“. Der Fall ist mit dem Urteil allerdings noch nicht abgeschlossen, denn das Auktionshaus Lempertz will Berufung einlegen.