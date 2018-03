Anzeige

Von Johannes Wagemann





Wilflingen - Es mutet an, als wäre der Schriftsteller gerade erst gegangen. Im Bad des Jünger-Hauses hängt noch der Kalender der Kriegsgräberfürsorge von 1998. Damals starb der Weltkriegsdichter Ernst Jünger im hohen Alter von 102 Jahren. Nach einer Sanierung wurde sein langjähriges Wohnhaus im kleinen Wilflingen am Südrand der Schwäbischen Alb jetzt wieder als Museum eröffnet. „Es ist eine Gratwanderung, denn hier hatten auch Besucher Jüngers eigentlich keinen Zutritt“, erklärt Thomas Schmidt zu Räumen wie dem Bad und dem Schlafzimmer. Er ist der Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen beim Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Das Archiv hat das Haus gemeinsam mit der Jünger-Stiftung auf Vordermann gebracht.

Schlafzimmer und Bad werden dennoch für das Publikum geöffnet. Denn was wäre das Haus ohne die große, alte Badewanne. Hier nahm der Dichter bis zu seinem 100. Lebensjahr jeden Morgen ein kaltes Bad. „Das Soldatische“ habe Jünger damit erhalten wollen, sagt Schmidt.

Das Haus eröffnet passend, denn in drei Jahren beginnen die Gedenkjahre an den Ersten Weltkrieg (1914-1918). Dann soll das Haus auch noch einen erneuerten Überblick über Jüngers Leben und Werk bieten, der sukzessive in einem eigenen Raum entsteht. Jünger selbst ist nach wie vor aktuell, wie nicht zuletzt die Dreharbeiten des neuen Films von Volker Schlöndorff zeigen. In ihm wird Ulrich Matthes Jünger verkörpern.

Fotos aus dem Todesjahr halfen bei der Anordnung der rund 9000 Bücher des Dichters. So schreitet der Besucher durch eine Welt, die scheinbar aus der Zeit gefallen ist und fast originalgetreu dem Zustand entspricht, in dem Ernst Jünger sein Haus verließ. Der 1895 in Heidelberg geborene Autor hatte die frühere Oberförsterei gegenüber dem Schloss Wilflingen im Jahr 1951 bezogen.

„Da beginnt die Bibliothek“, sagt Georg Knapp, der letzte Privatsekretär Jüngers, und zeigt auf den Treppenabsatz mit lauter Büchern über Schiffsunglücke. „Ihm war es wichtig, sich gleichsam einzuleben in die Katastrophe“, erzählt Knapp, der in Jüngers letzten vier Lebensjahren vor allem bei dessen Korrespondenz half. Diese ist heute ein großer Schatz des Deutschen Literaturarchivs und umfasst rund 12 000 Briefe allein an den Dichter.

Ernst Jünger, das ist seiner rekon­struierten Lebenswelt anzusehen, war ein Sammler sondergleichen. Aber nicht von allem und jedem - er war jemand, der ganz bewusst auswählte. Neben den Büchern und Briefen hatten es ihm vor allem Insekten und Käfer angetan. Fein säuberlich hat Jünger rund 30 000 Käfer aufgespießt. „Es ging ihm um das System der Natur“, sagt Knapp. Der oft als kriegsverherrlichender und antidemokratischer Autor Geschmähte orien­tierte sich dabei stark an der Vorstellung, an den Formen ein System der Schöpfung ablesen zu können.

Gleich daneben baumelt ein getrockneter Kugelfischkörper von der Decke, bevor der Besucher die Räume betritt, wo der Denker und Schriftsteller zu Hause war. In der neuen Ausstellung sind jeweils Zitate auf blauen Stahl-Abstandshaltern angebracht; sie stammen aus Jüngers Schriften, darunter natürlich auch seinem Erstling „In Stahlgewittern“ (1920), wo er seine Erlebnisse des Ersten Weltkriegs verarbeitet, und sie bilden einen passenden, aber nicht zu aufdringlichen Interpreta­tionsrahmen.

Fotos, Sanduhren, Stahlhelme, Erinnerungsstücke, aber auch die Bücher erzählen vom Leben des oft kritisierten Mannes. Sie zeigen auch, dass er zu Lebzeiten bereits mit einer eigenen Zeitrechnung lebte. Aus dem 20. Jahrhundert ist Patrick Süskinds „Das Parfum“ fast das einzige Werk im Studio. Thomas Mann fehlt ebenso wie Günter Grass.

Das Haus gehört übrigens bis heute Jüngers Nachbarn, dem Schlossherrn Franz Schenk Freiherr von Stauffenberg, der sich auf das in frischem hellgelb strahlende Haus freut. „Wenn viele Besucher auf einmal kommen, führe ich einen Teil von ihnen erst durchs Schloss, während die anderen ins Jünger-Haus gehen.“ An Ernst Jünger erinnert er sich als angenehmen Nachbarn und Mieter. Er sah ihn fast täglich, wenn Jünger zu seinen ausgedehnten Spaziergängen aufbrach, um Ideen zu sammeln. Oder auch Käfer.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 9 Uhr bis 11 Uhr, freitags auch von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung (Tel. 07376-1333).

www.juenger-haus.de