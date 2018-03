Stuttgart - Lebt denn der alte Prog-Rocker noch? Ja, er lebt noch! Und zwar in Gestalt von Steven Wilson und seiner Kapelle Porcupine Tree. 1989 nahm Wilson unter diesem Namen in seinem Heimstudio die ersten Stücke auf und erfand den Mythos um die fiktive Band samt Diskografie gleich dazu. Die Geschichte der Musiker, die laut Legende nach einem gemeinsamen Gefängnisaufenthalt bei einem Rock-Festival zusammengefunden hatten, sowie die erste Kassettenproduktion mit deren „Lost Tapes“ kamen so gut an, dass Wilson einen Plattenvertrag erhielt.

Inzwischen real existierend

Solche