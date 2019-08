EsslingenJe länger Friedrich Schirmers zweite Esslinger Intendanz währt – künftig ist es eine Co-Intendanz mit Marcus Grube – , desto klarer treten die künstlerischen Resultate der konzeptionellen Linie hervor. An der Esslinger Landesbühne (WLB) geht es – abstrakt gesagt – um eine theatralische Seismographie der Zeitgeschichte. Bevorzugt standen in der Spielzeit 2018/19 bekannte oder weniger bekannte Texte des 20. Jahrhunderts auf dem Programm, theatertaugliche Aufzeichnungen der großen und katastrophalen Beben der jüngeren Vergangenheit. Die Frage, die sich jede der Inszenierungen stellt, gilt den Erschütterungswellen, die vom historischen Epizentrum in