Anzeige

Dresden (dpa) - Der Münchner Cartoonist und Maler Rudi Hurzlmeier hat den Deutschen Karikaturenpreis 2010 gewonnen. Seine Karikatur „Kirche von hinten“ wurde gestern in Dresden mit dem Geflügelten Bleistift in Gold ausgezeichnet. Platz zwei ging an das Comiczeichner-Duo Elias Hauck und Dominik Bauer. MOCK alias Volker Kischkel erhielt den dritten Preis. Der Deutsche Karikaturenpreis ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Er wird von der „Sächsischen Zeitung“ verliehen. Deren langjähriger Karikaturist Reiner Schwalme (73), bekannt auch aus dem Satiremagazin „Eulenspiegel“, wurde für sein Lebenswerk geehrt.