ReichenbachBegonnen hat die Geschichte der Kulturinitiative Die Halle in Reichenbach vor 35 Jahren. Damals machte ein engagiertes Team von Musikfans ein Kulturprogramm in einem Gebäude, das einst der Wilhelma als Affenhaus diente. Als die Bundesstraße gebaut wurde, rückten die Abrissbagger an. In einem ehemaligen Gasthaus in der Kanalstraße fand das Halle-Team ein neues Domizil. Rund 30 Jugendliche, Männer und Frauen stricken gemeinsam an einem Kultur- und Musikprogramm, das Publikum weit über die Region hinaus anzieht.

„Wenn ich vor unseren Konzerten die Nummernschilder der Autos auf den Parkplätzen sehe, bin ich ganz baff“, sagt Florian