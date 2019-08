SchorndorfReady when you are!“ knarzt Suzi Quatro freundlich aber bestimmt, während sie ihren Koffer durch den engen Flur zur ihrer Garderobe bugsiert. Am Freitagabend hat die inzwischen 69-jährige Rock’n’Roll-Legende vor geschlossener Gesellschaft in der Manufaktur in Schorndorf gespielt. Die letzten Tage waren vollgepackt mit Terminen. Auch jetzt, kurz vor dem Soundcheck, hat Quatro kaum Zeit für ein Gespräch. „Es stört Sie doch nicht, wenn ich nebenher meine Sachen ordne?“, fragt sie mehr der Höflichkeit halber, und hängt ihren schwarzen Lederanzug auf einen Bügel.

Bei Menschen, die in den Siebzigern und Achtzigern mit Rock’n’Roll sozialisiert