EsslingenFür die einen ist sie die Ikone eines demokratischen Sozialismus, für die anderen „nur“ eine Kommunistin, viele kennen sie gar nicht mehr. Seit bald 100 Jahren ist die marxistische Theoretikerin und revolutionäre Praktikerin Rosa Luxemburg tot, aber der Erinnerung an sie kann man heute noch begegnen: in ihrem gern zitierten Satz „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“, bei den alljährlichen Berliner Demonstrationszügen zum Tag ihrer Ermordung, dem 15. Januar – und jetzt an der Esslinger Landesbühne (WLB). Am Freitag hat Sabine Bräunings Projekt mit dem Bandwurmtitel „Die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark! Rosa Luxemburg