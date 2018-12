Karl Buchholz in seiner Berliner Buchhandlung in den 20er-Jahren. Nach 1933 galt das Haus mit der Galerie im Obergeschoss als kulturelle „Insel im braunen Meer“, wie Arthur Kersten schrieb. Privatarchiv/Godula Buchholz

Karl Buchholz in seiner Berliner Buchhandlung in den 20er-Jahren. Nach 1933 galt das Haus mit der Galerie im Obergeschoss als kulturelle „Insel im braunen Meer“, wie Arthur Kersten schrieb. Privatarchiv/Godula Buchholz

Anzeige

Von Dietrich Heißenbüttel





Kaum mehr als ein Jahr ist es her, dass das Nachrichtenmagazin „Focus“ die Kunstsammlung des 80-jährigen Cornelius Gurlitt ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Viel Druckerschwärze ist seither zu Papier gebracht worden, doch vieles bleibt nach wie vor im Dunkel. Wer waren die vier Kunsthändler, darunter Cornelius‘ Vater Hildebrand Gurlitt, die von den Nationalsozialisten beauftragt worden waren, die 1937 aus den Museen beschlagnahmte „entartete“ Kunst zu „verwerten“, also gegen Devisen ins Ausland zu verkaufen? Waren sie Kollaborateure des Regimes, profitierten sie von der „Raubkunst“? Oder retteten sie die moderne Kunst vor der Vernichtung?

Zu einem von ihnen hätte Kurt ­Leonhard Auskunft geben können. In Gesprächen mit Friedhelm Röttger, dem früheren Leiter des Kulturressorts dieser Zeitung, und mit Renate Wiehager, seinerzeit Leiterin der Villa Merkel und heute der Daimler Kunstsammlung, kam der seit Kriegsende in Esslingen lebende Kunstwissenschaftler, Autor, Herausgeber und Übersetzer in den Jahren vor seinem Tod 2004 immer wieder auf seine Tätigkeit in der Galerie und Buchhandlung Karl Buchholz zurück. Buchholz gehörte wie Gurlitt, Bernhard Böhmer und Ferdinand Möller zum Quartett der Galeristen, die mit der beschlagnahmten modernen Kunst handelten.

„Eintritt in die Berliner Buchhandlung Buchholz in der Leipziger Straße“, heißt es in Publikationen über den 1910 in Berlin geborenen Leonhard zum Jahr 1936. Und: „Kurt Leonhard wird Nachfolger des in die USA emigrierten jüdischen Kunsthändlers Curt Valentin.“ Dabei habe er Künstler wie Karl Schmidt-Rottluff, Karl Hofer, Erich Heckel oder Käthe Kollwitz kennengelernt. Leonhards Tätigkeit in der Buchhandlung und Galerie erklärt, was ihn befähigte, bereits 1947 eines der ersten Bücher der Nachkriegszeit in Deutschland über moderne Kunst zu verfassen sowie im Esslinger Bechtle-Verlag Erstlingswerke von Peter Härtling und drei späteren Büchner-Preisträgern herauszugeben.

Einstellung von Ausgegrenzten

Sowohl die Biografie, die Godula Buchholz, die Tochter des Buchhändlers, 2005 veröffentlichte, als auch die neue Studie von Anja Tiedemann, die sich mit dem Verkauf der „entarteten“ Kunst in die USA beschäftigt, nennen allerdings Ulrich Riemerschmidt als Nachfolger Valentins. „Es kann trotzdem sein, dass Leonhard der Nachfolger war“, meint Godula Buchholz, die Leonhard erst später kennenlernte. „Vielleicht war er nur kurz da. Oder er hat in einer anderen Abteilung gearbeitet. Nicht alles ist in den Unterlagen verzeichnet.“ 16 Mitarbeiter hatte Buchholz 1936. Wer immer in Schwierigkeiten war, kam bei ihm unter: Arthur Kersten hatte 1934 aus politischen Gründen Berufsverbot erhalten, Hans Rose, Kunstgeschichtsprofessor in Jena, 15 Monate Gefängnis wegen Homosexualität. Neben ihnen beschäftigte Buchholz auch mehrere Juden, darunter Curt Valentin.

Dass Buchholz über seiner seit 1925 bestehenden Buchhandlung 1934 auch noch eine Galerie eröffnete, lag an Valentin, der bis dahin für Alfred Flechtheim gearbeitet hatte. Flechtheim, einer der wichtigsten Kunsthändler der Weimarer Zeit, musste aufgrund einer beispiellosen Hetzkampagne der Nazis Deutschland 1933 verlassen und starb 1937 verarmt in London. Valentin brachte Wissen und Kontakte mit - eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Galerie. Deren künstlerische Ausrichtung war allerdings etwas anders: Flechtheim, mit Daniel-Henry Kahnweiler, dem Galeristen Picassos, befreundet, vertrat moderne Kunst aus Frankreich und Deutschland, bis hin zu Paul Klee, Max Ernst und George Grosz. Buchholz konzentrierte sich auf Bildhauer einer eher gemäßigten Moderne. Allerdings schreckte er nicht davor zurück, von den Nazis angefeindete Künstler wie Ernst Barlach oder Wilhelm Lehmbruck auszustellen. Oder 1937 noch Käthe Kollwitz, die den Machthabern wegen ihrer kritischen Haltung zu Krieg und Militarismus besonders verhasst war.

„Von Nierendorf zu Buchholz ist es freilich ein Schritt herunter“, schrieb Kollwitz damals an eine Freundin, nachdem Karl Nierendorf eine Ausstellung zum 70. Geburtstag der Künstlerin abgesagt hatte. „Aber so klein die Ausstellungen sind, sie sind qualitativ immer gut. Vor allem aber, er hat keine Angst, sich durch die Ausstellung zu schaden.“ Mitten im Regierungsviertel des braunen Berlin, in der Leipziger Straße 119/ 120, widersetzte sich Buchholz den Anordnungen der Behörden und stellte in der Etage über seinem Buchladen angefeindete Künstler aus - und wahrscheinlich im zweiten Stock solche, die überhaupt nicht mehr gezeigt werden konnten wie Karl Schmidt-Rottluff, Karl Hofer oder Emil Nolde. Der Galerist erhielt wiederholt Besuch von der Gestapo, wurde von der „Reichskammer der bildenden Künste“ kontrolliert, ermahnt, ausgeschlossen, schließlich verhaftet und drei Tage verhört: im berüchtigten Berliner Gestapo-Hauptquartier, an das heute die „Topographie des Terrors“ erinnert.

Dass Buchholz immer wieder weitermachen konnte, scheint auf Protektion hinzudeuten. Zu seinen Kundinnen gehörten Kaiserin Hermine, die Gattin Wilhelms II., und Emmy Göring, die Frau des Reichsmarschalls, von der Buchholz‘ Mitarbeiterin Marianne d’Hooge schreibt: „Sie war keineswegs unangenehm und kam zu uns, weil sie hier nicht mit Naziliteratur überschüttet wurde. Das erste Mal legte ich ihr freilich auch solche Bücher vor, die sie mit Schwung und energisch beiseite schob. ‚Deshalb komme ich doch nicht zu Ihnen, das können Sie meinetwegen meinem Mann anbieten.‘“ Mitten im Krieg eröffnete Buchholz weitere Filialen: 1940 in Bukarest, 1943 in Lissabon und noch Anfang 1945 in Madrid, wo er bis nach Kriegsende blieb. Das Haus in der Leipziger Straße war im November 1943 von Bomben getroffen worden.

Seinen Mitarbeiter Curt Valentin hatte Buchholz bereits 1936 zur Emigration gedrängt. Dieser eröffnete dann eine Filiale in New York, die er später mit Buchholz‘ Zustimmung unter eigenem Namen weiterführte, da ihr Inventar sonst als Feindesgut eingezogen worden wäre. Die Curt Valentin Gallery trug maßgeblich dazu bei, moderne Kunst in den USA bekannt zu machen. Sie bestückte amerikanische Museen und Privatsammlungen mit herausragenden Exponaten - auch solchen, die als „entartet“ aus deutschen Museen beschlagnahmt und von Buchholz über Valentin „verwertet“ wurden.

Marianne d’Hooge schreibt in ihrem 1969 veröffentlichten Buch „Mitbetroffen“: „1937: Jahr der Trennungen. Menschen kamen und verabschiedeten sich, die wir jahrelang betreut hatten, und wenn sie sich bei uns bedankten, stiegen mir oft Tränen des Zorns und der Scham in die Augen. Viele mussten ihren liebsten Besitz, ihre kostbarsten Bücher, die sie liebevoll durch Jahre gesammelt hatten, zurücklassen.“ Sie erwähnt etwa den jüdischen Armenarzt Dr. Rubinstein, der nach China emigrierte. „Wir haben viele Kunden verloren“, vermerkt auch Edith Schulz, eine andere Mitarbeiterin: „Wir müssen neue Kunden werben, und das wird nicht leicht sein.“ Godula Buchholz präzisiert: „Hier sind die jüdischen Kunden gemeint.“ Buchholz hat allerdings an den Werken dieser Sammler oder solchen aus dem Depot der beschlagnahmten Kunst in Schloss Niederschönhausen nicht nur verdient. Er hat selbst auch Verluste erlitten.

„Hier nun muss ich mit Bedauern sagen, dass Ihr Eigentum, Ihre Kunstwerke sowie recht beträchtliche Geldsummen, die Ihnen und Ihren Künstlern in Deutschland gehören, vor längerer Zeit vom Alien Property Custodian beschlagnahmt und dass die Gemälde öffentlich versteigert wurden“, schreibt Valentin im September 1945 aus New York an Buchholz. Zur selben Zeit eröffnete Gerd Rosen die führende Berliner Galerie der Nachkriegszeit, und es hält sich der Verdacht, dass er es war, der Buchholz‘ Villa in Berlin-Grunewald, wohin dieser seine Bestände ausgelagert hatte, ausräumte, während der Eigentümer in Madrid festsaß. Nicht zuletzt solche Erlebnisse bewogen Buchholz 1951, nach Bogotá auszuwandern, wo er in einem kleinen Hochhaus an der Straßengabelung der Hauptgeschäftsstraße Avenida de Jimenez de Quesada auf sieben Etagen die führende Buchhandlung Lateinamerikas gründete - wieder mit Galerie, und seit 1971 auch mit einem privaten Museum. In Bogotá lebte er weitere 40 Jahre, bevor er 1992 im Alter von 91 Jahren verstarb.

„Insel im braunen Meer“

Als „Insel im braunen Meer“ bezeichnet Arthur Kersten später die Berliner Buchhandlung, und der Kunsthistoriker Werner Haftmann schwärmt: „Das war eine wundervolle Oase im abscheulichen Kulturklima des damaligen Berlin, in die man sich rettete, um noch etwas von der unbeugsamen Kraft schöpferischer Freiheit trostreich zu spüren.“ Aber: Jüdische Kunstsammler, auch Buchholz‘ Kunden, konnten sich oft nur retten, indem sie ihre Sammlungen verkauften. Haben sich Kunsthändler wie Buchholz, Gurlitt, Möller und Böhmer an deren Notlage bereichert? Trifft der Begriff „Raubkunst“ zu? Zumindest war die Emigration eines Sammlers für den Galeristen auch ein Verlust: Er verlor einen Kunden. Und: Häufig wird die Beschlagnahmung von Werken aus staatlichen oder städtischen Museen mit der Auflösung privater Sammlungen in einen Topf geworfen.

Eine genauere Bilanzierung ist nicht ohne weiteres möglich. Neue Veröffentlichungen wie das Buch von Anja Tiedemann oder Gesa Jeuthes Studie über die „Preisentwicklung der deutschen Moderne im nationalen und internationalen Kunstmarkt 1925 bis 1955“ geben jedoch interessante Einblicke. So fielen die Preise für moderne Kunst 1933 keineswegs gleich in den Keller. Viel gravierender war die Weltwirtschaftskrise 1929, während sich die Situation zwischen 1933 und 1936 wieder entspannte. Auch stand nicht von Anfang an fest, dass die Nazis expressionistische Kunst als „entartet“ brandmarken würden, auch wenn Alfred Rosenbergs „Kampfbund für deutsche Kultur“ diese Auffassung aggressiv vertrat. Erst nach den Olympischen Spielen von 1936, zu denen sich das Deutsche Reich noch weltoffen präsentieren wollte, kam es durch Intervention Adolf Hitlers zu einer Wende. Doch selbst danach gab es Sammler wie Philipp F. Reemtsma oder Bernd und Margrit Sprengel, die ihre Liebe zur modernen Kunst erst durch die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München entdeckt hatten, die sich weiterhin oder gar erst recht für die verfemte Kunst interessierten.

Niederes Preisniveau

Die Beschlagnahmungen in den Museen von 1937 führten dann tatsächlich zu einem Preisverfall. Allerdings darf man sich nicht von der späteren Preisentwicklung der nunmehr klassisch gewordenen Moderne täuschen lassen. 1,9 Millionen Euro hat die Stuttgarter Staatsgalerie 2007 für Paul Klees „Rhythmus der Fenster“ ausgeben müssen, das 1937 im selben Haus beschlagnahmt worden war. Buchholz erstand das kleine Ölgemälde nach der Beschlagnahmung für 120 US-Dollar (die Nazis wollten Devisen sehen) - damals umgerechnet knapp 500 Mark. Zwar ist dieser niedrige Preis die Folge der Überflutung des Markts mit moderner Kunst nach den Beschlagnahmungen. Doch auch unter regulären Marktbedingungen wäre das Klee-Werk seinerzeit im gehobenen dreistelligen, allenfalls unteren vierstelligen Bereich anzusetzen gewesen - weit entfernt jedenfalls von der späteren exponentiellen Wertsteigerung.

In Anja Tiedemanns Buch sind akribisch fast 600 Werke gelistet, die er aus den Beständen der „entarteten Kunst“ in Kommission nahm, und weitere 700, die er erwarb. Während Ernst-Ludwig Kirchners restituierte „Straßenszene“ 2006 den Enkeln des jüdischen Kunstsammlers Alfred Hess 30 Millionen Euro einbrachte, zahlte Buchholz für Gemälde von Kirchner zwischen 50 und 160 US-Dollar, für Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken gar nur je 4,40 Dollar. In New York verlangte Curt Valentin zuweilen das Vierfache und konnte doch die Konkurrenz leicht unterbieten: ein glänzendes Geschäft, allerdings auf niedrigem Niveau. Ein Gemälde von Gustave Courbet bot Buchholz der Berliner Nationalgalerie 1944 dagegen für 220 000 Reichsmark an.

Hier liegt wohl auch der Schlüssel zum Verständnis der „Causa Gurlitt“. Eigentlich war Hildebrand Gurlitt nur deshalb Kunsthändler geworden, weil er vom nationalsozialistischen „Kampfbund für deutsche Kultur“ bereits 1930 als Museumsdirektor in Zwickau und erneut 1933 als Leiter des Hamburger Kunstvereins aus dem Amt gedrängt worden war. „Sehr viele Bilder neuer Kunst gingen durch meine Hand“, schreibt er in einem Text, der im Stadtarchiv Düsseldorf liegt und im November 2013 im „Spiegel“ abgedruckt war. „Sie kamen von den Malern, von emigrierenden Künstlern, von Menschen, die die Bilder aus Vorsicht lieber abstießen, aus dem großen Beschlagnahmedepot Niederschönhausen.“ Mittlerweile hat das Kunstmuseum Bern die komplette Sammlung ins Netz gestellt. Und über die Datenbank „Lost Art“ sind auch Gurlitts Geschäftsbücher einsehbar.

Hohe Gewinne mit Alten Meistern

Es fällt nicht ganz leicht, mit diesen Unterlagen etwas anzufangen. Aber Anhaltspunkte sind gegeben. So erwarb Gurlitt am 20. Februar 1939 vom Propagandaministerium - also aus den Beständen der aus den Museen beschlagnahmten Kunst - sechs Kompositionen in Öl von Wassily Kandinsky und ein Gemälde von Robert Delaunay für zusammen 5732 Mark, die er für 6296,52 Mark weiterverkaufte: also mit 565,52 Mark Gewinn. Franz Marcs „Tierschicksale“, heute im Kunstmuseum Basel, kosteten ihn 1281 Mark. Der Verkaufserlös betrug 3381, der Gewinn also 2100 Mark. Um ganz andere, nicht selten sechsstellige Beträge ging es, als Gurlitt, der 1942 von Hamburg nach Dresden umgezogen war, 1943 von Hermann Voss, dem Direktor der dortigen Staatlichen Kunstsammlungen, den Auftrag erhielt, im besetzten Frankreich Werke für das geplante „Führermuseum“ in Linz anzukaufen. Dabei handelte es sich durchweg um alte Kunst.

In Paris kaufte Gurlitt in der Regel bei dem Galeristen Theo Hermsen, gelegentlich auch bei Gustav Rochlitz, der nachweislich mit beschlagnahmter Kunst gehandelt hat. Um herauszufinden, woher die Werke stammten, bedarf es akribischer Recherchen, wie der Fall der „Sitzenden Frau“ von Henri Matisse zeigt, des ersten als Raubkunst identifizierten Werks des Gurlitt-Bestands. Dieses Bild aus der beschlagnahmten Sammlung des jüdischen Galeristen Paul Rosenberg hat Gurlitt bei Rochlitz erworben. Max Beckmanns „Löwenbändiger“ stammte dagegen aus der Sammlung Flechtheim. Als Cornelius Gurlitt dies 2011 erfuhr, teilte er sich den Auktionserlös mit den Erben. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein einziges Museum mit den Flechtheim-Erben zu einer Einigung gelangt.