London (dpa) - Das Gemälde „Der heilige Dominikus im Gebet“ von El Greco aus der Sammlung Gustav Rau hat bei einer Versteigerung in London ein Rekordergebnis erzielt. Der Erlös von 9,15 Millionen Pfund (rund 10,8 Millionen Euro) kommt dem Kinderhilfswerk Unicef Deutschland zugute, wie das Auktionshaus Sotheby‘s gestern mitteilte. Der 2002 gestorbene Stuttgarter Arzt Rau hatte den größten Teil seiner Kollek­tion Unicef vermacht. Nach einem langen Rechtsstreit um die Gültigkeit von Raus Testamenten, den letztlich die Unicef gewann, werden 533 Werke aus der Sammlung verkauft. Die Erlöse sollen nach dem Willen Raus an Kinderhilfsprojekte und das von ihm gegründete Krankenhaus in Ciriri im Osten des Kongo gehen.